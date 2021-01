"Täna 30 aastat tagasi"| Sildam ja Born sattusid Vilniuse veresauna sündmuste keskele

20. augustil möödub 30 aastat iseseisvuse taastamisest ja rohkem kui põlvkond on juba üles kasvanud päris Eesti riigis. Kuidas köiel kõndinud vabaduse kellamees kohale jõudis, meenutavad need, kes 30 aastat tagasi sündmustekeeristes olid.

13. jaanuaril 1991 üritasid nõukogude sõjaväed hõivata Vilniuse teletorni, mille kaitsmisel hukkus 14 leedulast.

Ajakirjanikud Toomas Sildam ja Üllar Born meenutasid ETV saates "Täna 30 aastat tagasi", et 12. jaanuar oli Leedus küllaltki rahulik. Kuna mässust polnud too hetk aimugi, läksid nad Vilniuse kesklinnas asuvasse hotelli muretult magama. Öösel hakkasid aga sündmused hargnema.

"Mina, kellel puudub nõukogude armee taust, oleks edasi maganud, aga armeekoolitusega Üllar Born ajas mu üles ja ütles, et tankid tulistavad," meenutas Sildam.

"Siis juba tänavatel inimesed jooksid, karjusid. Nii palju me saime leedu keelest juba aru, et suund on teletorn," lisas Born.

Hotellist välja saanud, haarasid tänaval lahti rulluvad sündmused nad endasse.

"Me olime kümme meetrit dessantväelaste ahelikust eemal. Mul oli tavaline fotoaparaat ja ma mõtlesin, et kas ma tõstan fotoaparaadi ja teen pildi, kus on dessantväelased ja taga teletorn. Siis mõtlesin, et kui ma teen pilti, siis tuleb välk ja siis ma võin kumminuiaga saada – ei aitäh," rääkis Sildam.

Teist korda tundis Sildam hirmu aga minnes Vilniuse parlamendihoonesse, mis oli ümbritsetud betoontõkete ja kaitserajatistega.

"Kui me olime seal parlamendis sees, siis mingitel kodukaitsjatel olid ühelasulised sportpüssid, seina ääres olid süütepudelid – Molotovi kokteil. Seal räägiti, et kui nüüd eriüksus tuleb katusele, tehakse helikopteridessant, siis me hakkame vastu. Vot see oli see koht, kus ma mõtlesin, kas see on see paik, kus ma surra tahaks," ütles Sildam.

"1991. aasta alguses ikkagi paljud ei uskunud, et asi võib minna tulistamiseni, tankideni tänaval, ajakirjandusmajade ja parlamendi ründamiseni. Pigem ikkagi oodati, et see asi kuidagi laheneb teistmoodi," nentis Born.

"Täna 30 aastat tagasi" on ETV eetris kolmapäeviti kell 20.00.

Saate teistes osades saab näha veel: Andres Anvelt, Yana Toom, Teet Kallas, Tõnu Kivis (esimene politsei lend), Robert Kõrvits.