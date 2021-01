Toomas Luhats retromultikatest: inimesed teavad neid lugusid peast

Toomas Luhats rõhutas, et need Sojuzmultfilmi animatsioonid esindavad tema põlvkonna jaoks lapsepõlve helgeid mälestusi. Samas rõhutas ta, et nende filmidega käis väga keeruline läbirääkimine. "Litsensiomajal ei olnud faile ning need failid, mis neil olid, meile ei sobinud, sest nendel oli teine helirida, aga meie tahtsime just seda eestikeelset helirida."

Kuigi nende filmidega oli ootamatult palju tööd, siis oli see Luhatsi sõnul parim võimalik töö. "Tänaseks on nii paljud inimesed öelnud, et vaatasin Jupiterist seda "Kadunud papagoi tagasitulekut" või "Muinasjuttu tsaar Saltaanist", inimesed teavad neid lugusid peast," ütles ta ja mainis, et su töö on õnnestunud, kui see toob inimestele helgeid mälestusi.

Tänapäeva lastele need filmid Jupiteri peatoimetaja sõnul ikkagi peale ei lähe. "Lasteekraanist saab neid ka vaadata, aga põhiliselt vaadatakse neid just Jupiterist, sest seal vaatavad neid 30-, 40- ja 50-aastased," tõdes ta ja lisas, et neid filme praegu üle vaadates tundis ta ninas isegi seda lõhna, mis tal kodus oli, kui vanaema kartuleid praadis. "Meil kõigil on nende filmidega seoses sellised mälestused."