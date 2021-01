Lumesaha juht: selles töös peab väga paks nahk olema

Erma kinnitas, et nii tihedat tööpäeva pole sel aastal veel olnud. "Tööd alustasin kuskil nelja-viie paigus, siis saime esimene ring tehtud, vahepeal oli väike paus ja nüüd on teine ring ka lõpetatud," selgitas ta ja lisas, et olenevat sellest, kui palju lund juurde sajab, sõltuvad ka tema unetunnid. "Kui tuisk jääb järgi, siis pole väga hullu, aga kui edasi sajab, siis tuleb iga paari tunni tagant käia lükkamas."

Iga paari tagant peab Erma tegema lumesahaga läbi 130- kuni 150-kilomeetrise ringi. "Terve ring on üle 200 kilomeetri," sõnas ta ja mainis, et lund on ta lükanud üle 25 aasta. "Selles töös peab väga paks nahk olema, et mitte välja teha, mida öeldakse."