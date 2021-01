Eesti Laul 2021 poolfinaalide esinemisjärjekorrad on selgunud

Eesti Laul 2021 poolfinaalid toimuvad 18. ja 20. veebruaril, konkursi võitja selgub finaalis 6. märtsil. Mõlemas poolfinaalis astub vaatajate ette 12 artisti.

1. poolfinaal / 18.02.2021

1. Tanja: "Best Night Ever"

2. Hans Nayna: "One By One

3. Wiiralt: "Tuuled"

4. Kea: "Hypnotized"

5. Andrei Zevakin & Pluuto: "Wingman"

6. Karl Killing: "Kiss Me"

7. Nika Marula: "Calm Down"

8. Egert Milder: "Free Again"

9. Tuuli Rand: "Üks öö"

10. Koit Toome: "We Could Have Been Beautiful"

11. Kristin Kalnapenk: "Find A Way"

12. Ivo Linna, Robert Linna, Supernova: "Ma olen siin"

2. poolfinaal / 20.02.2021

1. Sissi: "Time"

2. Gram-Of-Fun: "Lost In A Dance"

3. Kadri Voorand: "Energy"

4. Helen: "Nii kõrgele"

5. Redel: "Tartu"

6. Rahel: "Sunday Night"

7. Uku Haasma: "Kaos"

8. Heleza: "6"

9. Uku Suviste: "The Lucky One"

10. Alabama Watchdog: "Alabama Watchdog"

11. Jüri Pootsmann: "Magus melanhoolia"

12. Suured Tüdrukud: "Heaven's Not That Far Tonight"

Saatejuhid on Grete Kuld ja Tõnis Niinemets.