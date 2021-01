Genka ja DEW8 avaldasid koos albumi

Peagi on möödumas kümme aastat Genka auhinnatud albumist "Oleg Kosjugini Lugu". Kuigi Kosjuginist pole ammu midagi kuulda olnud, pole ta ka kuhugi kadunud. Aeg on parajalt küps, et Genka riimide vahendusel taaskord oma mõtteid rahvaga jagada. Genka rõhutab, et kuigi album kannab nime "Oleg", pole tegemist siiski järjega aastal 2011 ilmunud teosele.

"Kuna see on selline kompott, mille moodustavad minu, DEW8 ja Oleg Kosjugini erinevad stiilid, siis mõtlesime, et paneks nimeks Oleg," seletas ta.

DEW8 hinnangul on Oleg antud triaadis siiski kõige olulisem. "Olles ka kõige suurem "ego" viib ta enda elatud elu ikkagi lausa dramaatilise naeruga ta iseenda rataste alla, mille alt välja naljalt ei tule. Visualiseerisin tema puhul väga ekstreemseid olukordi ja ilmselt kostub ka taustamuusikast kriitiline ja serva peal kõikuv vaib. Eks inimene elab välja kõige suuremad hirmud ja juhtumised, mis on muutnud, muudaksid või hakkavad muutma saatuse kurssi," sõnas DEW8.

Vastvalminud kauamängivalt leiab küll vihjeid Olegi eelnevatele tegemistele, ent selles on artistide sõnul siiski ka palju enamat.

"See on riimide album – tõsine ja samas naljakas," ütles Genka. Tema kolleeg lisas, et plaadil on kunsti, kurbust, viha, ego, ego surma, huumorit ja moraali, millest on kõigil midagi õppida.

Lüürika poole pealt tunnetas DEW8 ära palju toetagilikku, mis tekitas temas vaid suurt rõõmu, kuna Toe Tagi tekstid on teda omal ajal palju mõjutanud.

"Kõik referentsid kirjanikele ja metalmuusikale – kõik on mulle väga olulised. Kui tundsin noorena, et keegi ei saa minu nagu vaibist aru, siis teadsin, et on ka tüüpe, kes teavad seda muusikat ja mõistavad elu suuremalt. See tervendas mind noore inimesena ja andis jõudu," ütles ta.

DEW8 nentis, et lisaks tüünemale ja sotsiaalsemale sisule on Genka eestvedamisel "Olegis" ka palju huumorit, mis oli talle esialgu veidi võõras.

"Ma ei ole osanud end selliselt näha, aga ma olen väga suur lõbusa hiphopi fänn ja see kasvas üha enam külge. Ennast ei saagi liiga tõsiselt võtta!" sõnas ta.

Albumil kõlab 13 lugu, millest üks on augustis ilmunud lugu "Ma Ei Oska Kaine Peaga Peol Midagi Teha".

Albumi ilmumise puhul valmis loole "Tahan olla nagu Genka" ka muusikavideo:

Albumit saab kuulata Spotifys: