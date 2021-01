Lana Del Rey avaldas videosingli "Chemtrails Over the Country Club"

Lana Del Rey avaldas muusikavideo oma 19. märtsil ilmuva uue albumi "Chemtrails Over the Country Club" nimisinglile.

"Chemtrails Over the Country Club" on järg Del Rey 2019. aasta albumile "Norman Fucking Rockwell!". Albumilt on juba varem ilmunud ka singel "Let Me Love You Like a Woman".

Uus album oli algselt plaanitud ilmuma 2020. aasta septembris, kuid lükkus vinüülitehastes tekkinud viivituste tõttu edasi ja ilmub nüüd 19. märtsil. Del Rey on öelnud, et album kõlab hoopis teistmoodi kui tema eelmine album.

"Chemtrails Over the Country Club" on Del Rey järjekorras seitsmes stuudioalbum. Tehniliselt on see järg tema 2020. aasta luuletustest koosnevale heliraamatule ja väidetavalt plaanib ta avaldada veel teise samasuguse kogumiku.