Jüri Makarov: režissööri rollis ei olnud Nõmmik absoluutselt naljamees

"Tol ajal tehti filmi üldse ilmselt teistmoodi kui täna. Kui ma hiljem vaatasin seda filmi, siis mõtlesin, et nad ju vaidlesid omavahel kogu aeg," tunnistas Makarov.

"Loomulikult see pidi olema väga loominguline protsess, et jõuda välja mõelda kõik need knihvid, sest kuidas muidu on nii, et enamik lauseid on muutunud klassikaks."

Marakov märkis, et kuigi Nõmmiku puhul oli teada, et ta on naljamees, siis tegelikult oli ta väga tõsine inimene. "Ma teadsin, et ta on naljategija, aga kuna ta oli režissööri rollis, ei olnud ta absoluutselt naljamees."

Nõmmik oli väga karm režissöör, tunnistas ta ja märkis, et kui midagi talle ei sobinud, käskis ta selle kohe ka uuesti teha.

Makarov tõi välja, et Nõmmik töötas Estonia teatris ja kui vaadata näitlejaid, kes filmis kaasa tegid – Kalju Karask, Voldermar Kuslap, Endel Pärn, Vello Viisimaa, Ervin Abel – siis nad on kõik samuti Estoniast pärit.

"Ta tegi tegelikult sõpradega filmi ja see andis sellele hoopis teistsuguse asja. Seepärast nad vaidlesidki, sest nad olid sõbrad," märkis Makarov.