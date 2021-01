Mart Ustav: koroonaviirus areneb pidevalt edasi

Mart Ustav sõnul ei tohi unustada, et koroonaviirus areneb pidevalt edasi. "Igasuguse elusa asja kaks põhimõtet annavad talle võimaluse eksisteerida: paljune ja kohane," ütles ta ja lisas, et viirused paljunevad väga hästi ja efektiivselt, kuna neil on selleks oma mehhanisem olemas. "Nad ka kohanevad ja teevad seda läbi mutatsioonide."

"Selleks, et vaktsiin toimiks, peaks olema vaktsineeritud vähemalt 60 kuni 70 protsenti populatsioonist," tõdes ta ja lisas, et kuigi nad märkasid koroonaviirust juba 2019. aasta lõpus, siis nii ulatuslikku pandeemiat nad karta ei osanud. "Neid pandeemiahoiatusi on pidevalt, see oht on reaalselt olemas."