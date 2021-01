"Seks ja linn" naaseb Samanthata ekraanile

Varem nelja parima sõbranna tegemisi kajastanud sari keskendub nüüd vaid kolmele peategelasele – Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) ja Charlotte (Kristin Davis), kirjutab BBC.

Miks Catrall sarja uutes osades kaasa ei tee, ei ole teada. Arvatakse, et põhjus võib olla näitlejate omavahelises kehvas läbisaamises.

Seriaali uus versioon "And Just Like That" koosneb kümnest osast ja sarja võtetega alustatakse kevadel.

Näitlejad teatasid uudisest ka sotsiaalmeedias, jagades sarja uusversiooni tutvustavat videoklippi: