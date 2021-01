Puuluup ja Anna Kaneelina esinevad sel nädalal suurel rahvusvahelisel esitlusfestivalil

Anna Kaneelina esineb kolmapäeval 13. jaanuaril Eesti aja järgi kell 21.00–21.15.

Puuluup esineb kolmapäeval 13. jaanuaril Eesti aja järgi kell 22.50–23.05.

Anna Kaneelina võitis oma debüütalbumiga 2020. aasta Eesti Muusikaauhindade jagamisel neljas kategoorias: aasta album, aasta debüütalbum, aasta alternatiiv/indiealbum ja aasta naisartist. Ansambel Puuluup pälvis 2020 Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali aastapreemia.

Eurosonic Noorderslag on iga-aastane Euroopa fookusega muusikavaldkonna festival ning konverents, mis toimub seekord 35-ndat korda. Tavaliselt toimub festival Groningenis Hollandis, kuid sel aastal viidi see koroonapandeemia tõttu üle veebiplatvormile, kus saab lisaks muule ka eksklusiivselt festivali jaoks filmitud kontserte tasuta vaadata.

Eesti artistid osalevad Eurosonic Noorderslagil kaheteistkümnendat aastat. Eesti artistidest on sel festivalil varasemalt osalenud Trad.Attack!, Maarja Nuut, NOEP, Tommy Cash, Ewert and the Two Dragons ning mitmed teised.