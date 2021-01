Jüri Pootsmann vahetusaastast Taanis: Eestisse naastes oli kultuurišokk suur

Seal sai ta klassikaaslastega kiiresti sina peale ning Taanist tagasi tulles oli Pootsmann kui teine inimene.

"Ma ise ka muutusin enesekindlamaks seal ja tagasi tulles – ma olin aasta aega seal, mul jäi klass vahele ja läksin Eestis uuesti 11. klassi –, siis ma olin täiesti teistsugune ega sulandunud sisse enam. Olin latatara ja kõike muud sinna otsa ka veel," meenutas Pootsmann R2 saates "Röster" ja lisas, et Eestisse naasmine oli isegi jahmatav ja eestlaste kinnine hoiak üllatav.

"Kultuurišokk oli täielik siia tagasi tulles. Mul oli suurem kultuurišokk, kui ma tulin tagasi, kui siis, kui ma sinna läksin," tõdes Pootsmann ja lisas, et sai Taanis olles selgeks ka taani keele, tänu millele sai ta Eestis oma esimese töökoha. Nimelt töötas ta kõnekeskuses, kus pidi taani keeles kliente abistama.

Peagi läks Pootsmann aga "Eesti otsib superstaari" saatesse ning selle võit tõi endaga lennuka muusikukarjääri. Vaid aasta pärast superstaari tiitli saamist, 2016. aastal sõitis Pootsmann Rootsi Eurovisioonile Eestit esindama. Ta nentis, et ei osanud toona ei öelda ja tegi kõike, mida teised paremaks arvasid. Näiteks kaarditrikki ta enam laval ei teeks, vaid keskenduks laulmisele. Samuti mõistis ta siis, et kommentaare ja enda kohta käivaid uudiseid ei tasu alati lugeda.

"See oli kogemus, mille ma pidin läbi elama, et saada natuke targemaks. Võib olla see oli hea, et nii vara tuli mu karjääris selline asi, mis tegelikult õpetas meeletult," ütles Pootsmann ja lisas, et andis endast lauluvõistlusel siiski parima.

Pärast Eurovisiooni saabus aga periood, mil Pootsmanni graafik oli tavapärasest tihedam ja tihti tuli esineda ka hilistel õhtutundidel, mis omakorda viis aga kurnatuseni.

"See rong on nii kiire ja sa pead sellele kuidagi järele jõudma. Kuidagi väsisin ära ja pärast on vaja natuke puhkust ja mõelda, mida sa tahad üldse teha. Kas sa tahad öösiti laval olla niimoodi, et täpselt ise ka ei tea, kellele sa laulad seal? Sul on publik küll ees, aga mõtted on juba mujal, et tahaks koju voodisse. Minu jaoks see ei olnud see ideaalne maailm, kus ma tahaksin esineda," rääkis Pootsmann ja lisas, et võttiski seejärel aja maha ja mõnda aega kuigi palju uut muusikat välja ei andnud.

Nüüd on ta aga aktiivselt taas muusikaga tegelemas ja osaleb looga "Magus melanhoolia" tänavu Eesti Laulul. Pootsmann nentis, et tema võistluslugu on veidi teistsugune, kui tavalised Eesti Laulu lood, ja võib mõne jaoks raskesti seeditav olla.

"Seda lugu konkursile saates olin ma väga kindel endas, sest ma jõudsin kuidagi õige mõtlemiseni, et ei ole mõtet massi sulanduda, vaid on massist vaja välja paista," ütles Pootsmann ja lisas, et uut muusikat on peale Eesti Laulu veelgi oodata.