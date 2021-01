Alfa Collective juhatab bändi uue muusikalise suuna sisse singliga "Align"

Singel "Align" heidab kuulaja tormisesse eksperimentaalse popi maailma ning annab esmase vaate bändi 2021. aastal ilmuva teise albumi helipildile, mis astub üle varasematest žanrilistest piiridest.

Lugu jutustab moonutatud mõttemaailmast ja ängistavate tunnetega toime tulemisest.

"Hirm ja paigalseis – need tunded jõudsid aegamööda minu muusikasse, kuid alles "Align'i" valmides sain aru, et seesugune mõttemaailm on tõepoolest üsna moonutatud. Lugu osutus omamoodi lepituseks iseendaga ja võimaluseks harutada lahti kallutatud mõtted," rääkis singli autor ja ansambli laulja Anett Tamm.

"Nüüdseks on "Align" bändi jaoks saanud eufooriliseks väljaelamise looks, mis tuletab meelde, kui mõnus on muusika abil ülekeevatest mõtetest ja tunnetest vabaks rabeleda," lisas ta.

Laulu "Align" on kirjutanud, salvestanud ja produtseerinud Anett Tamm. Kaasprodutsent ja miksi teostaja on Martin Petermann ning masteri tegi Svante Forsbäck.

Alfa Collective on 2017. aastal kokku tulnud bänd, mis teostab laulja-helilooja Anett Tamme eklektilist muusikalist visiooni. Kollektiiv alustas ühise helikeele otsinguid debüütalbumit "Canvas" (2018) salvestades, millel tegid kaasa kitarrist Erki Pärnoja ja laulja-viiuldaja Marianne Leibur.

Alfa Collective'i ridades musitseerivad Anett Tamm, Taaniel Pogga, Johannes Laas, Robert Nõmmann ja Martin Petermann. Ansambel on üles astunud festivalidel Juu Jääb, NOVUS Music Incubator, Athens Technopolis Jazz Festival, Pula Jazz Festival, Tudengijazz ja Mailaul.