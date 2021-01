Justin Petrone: elu Viljandis on nagu romaanis või filmis

Kirjanik Justin Petrone sõnas saates "Hommik Anuga", et naudib välja Viljandis elamist, kuid kinnitas, et tal on olnud ka raskemaid aegu, kui teda on vaevanud isegi depressioon.

Justin Petrone kinnitas, et kurikuulus Jaak Joala monument asub tema kodu vahetus läheduses. "Viljandlased olid selle suhtes väga kirglikud, tavaliselt nad pole üldse kirglikud, aga kui on Jaak Joala monument, siis nad hakkavad vaidlema ja kaklema, seda on olnud naljakas vaadata," selgitas ta.

"Viljandi on nagu linn, kus tehakse filmi, kõik need ilusad tänavad, majad, huvitavad inimesed ja kohvikuelu," tõdes Petrone ja lisas, et elu Viljandis on nagu romaanis või filmis. "Türil ja Raplas käies ei olnud täpselt sama tunnet."

Eesti naiste puhul tuleb Petrone puhul harjuda järskusega. "Kui täpsed, teravad ja otsekohesed mõned on," ütles ta ja lisas, et alguses võib jääda isegi mulje, et oled midagi valesti teinud. "Aga tegelikult on kõik hästi, nad lihtsalt ongi sellised, aga mitte kindlasti kõik, on olemas ka tugevad soome-ugri naised, kes lihtsalt võtavad endale mehe."