Maarja Merivoo-Parro: Aprillo on salajane hüüdnimi, mis on mul olnud juba aastaid

Maarja Merivoo-Parro avaldas artistinime Aprillo alt oma debüütsingli "Love The Door". "Vikerhommikus" rääkis ta lähemalt oma uuest projektist ja kinnitas, et sahtlis on ootel juba nii valmis kui ka poolikuid lugusid.

Maarja Merivoo-Parro mainis, et kuigi ta on teinud muusikat juba aastaid, siis enamasti on see olnud pigem anonüümselt või salaja. "Raadio 2 ja Klassikaraadio kuulajad on minu kääksutamisi kuulnud, võib-olla teadmata, et see kääksutaja olen mina," ütles ta ja lisas, et koroonakontekstis hakkas ta mõtlema, et peaks ikkagi loomingut avaldama. "Elu on liiga lühike, et mitte avaldada neid lugusid, mis mu peas niikuinii mängivad."

"Sahtel on täis nii poolikuid kui ka juba valmis lugusid, järgmine singel tuleb ilmselt märtsis," selgitas ta ja kinnitas, et Aprillo on salajane hüüdnimi, mis on tal olnud juba aastaid. "Ühel hetkel mu abikaasa hakkas mulle ütlema Aprillo, mis tekitas nii positiivse tunde, see oli nagu mingi võlusõna."

Oma debüütsingli "Love The Door" puhul teadis Merivoo-Parro väga täpselt, millist kõla ta saavutada tahab. "Ma olen ennast püüdnud harida ka produktsiooni alal, aga päris sellisena ma ei suutnud teda kõlama panna, seega raskekahurvägi tuli Soome Universal'ist ja Saksamaalt aitas ka üks väga tubli masterdaja."

Ühte kindlasse žanri ta pidama jääda ei soovi. "See on ka asi, millest ma olen saanud muusikaajakirjanikuna tegutsedes aru, et kõige vahvam on muusikat teha just nii, nagu torust tuleb ja nagu hetkel õige tundub," tõdes ta.