Galerii: Sillamäe imemägi on aktiivses kasutuses ka lumega

Aasta lõpus "Aktuaalses kaameras" näitamise järel palju eriilmelist tagasisidet saanud Sillamäe ja Narva-Jõesuu vahel Perjatsi külas asuv muinasjuttude metsatukk on lumega saanud uue ilme.

Matkaradade lähistel kõrvalises kohas asuv muinasjuttude metsatukk tähistas novembrikuus kuuendat sünnipäeva. Kohalike pensionäride eestvedamisel korda tehtud paika on kokku toodud mänguasjad. Naised on kujudeks kujundanud ka metsast leitud puutükid. Samuti on seal kohaliku puutöömehe tehtud puukujud, neist viimasena kinkis ta metsatukale metallpühvli aasta puhul pühvli kuju.

Kui ERRi võttegrupp sel nädalal platsile tuli, olid kohal ka aktiivsed naised, kes valmistasid grillvortse, teed ja võtsid laulu üles.

Pikemalt on muinasjuttude metsatukast ehk tšudomjäest ehk imemäest juttu pühapäeval ETV+ kavas oleva saates AK+.