Eik: algkoolis olin väga suur pungifänn

Luuletaja ja üliõpilane Eik selgitab, et R2 aastahitiga pärjatud Clicherik & Mäx esindavat praegust ajastut. "Praegu on selline ajastu, kus kuulatakse taolist muusikat ja kui sul on hea ärivaist ning sa oskad teha ilusasti riimuvaid kaasahaaravaid lugusid, siis see läheb rahvale peale," ütles ta ja lisas, et samasse kategooriasse läheb 5Miinust. "Nad viitavad 90ndate Eesti kuldvarale, mida Nublu ka samamoodi teeb,ning see lihtsalt müüb."

"Kindlasti hullust pidustsemisest me ei kirjuta kogu aeg, see on vist ka iseloomude vahe, me pole sellised inimesed, kes suudaksid väga usutavalt rääkida sellest, kui palju viina nad joovad ja kui palju naisi on," sõnab Eik ja lisab, et algkoolis oli ta väga suur pungifänn ning tundis ühel hetkel, kuidas tahaks ka ise selliseid teemasid muusikas puudutada. "Hiljem jõudsin järeldusele, et võib-olla peaksin kõigepealt iseend muutma."

Karl Vilhelm Valter tõdeb, et Clicheriki & Mäxi muusika on täpselt selline, mille saab peale panna ja tiksuda selle saatel, samuti saab seda autos kuulata. "Ma hakkasin analüüsima lähemalt nende sõnu, aga siis ma sattusin veidi segadusse," sõnab ta ja mainib, et kuigi "Maakas" pole otseselt tema maitse, siis Gameboy Tetris meeldib talle samas väga. "Minu isiklik suur lemmik on tema projekt Catapulta."

Valteri sõnul on muusika ka mingis mõttes teraapia. "See, kuidas saad emotsioonid, millega enda sees ei oska midagi teha, kirja panna," tõdeb ta ja mainib, et seda ta täpselt planeerinud pole, kelleks saada tahab, pigem on tal siht silme ees, kuhu tahaks jõuda 30. või 35. eluaastaks. "Võiks olla pere ja lapsed, lisaks ka majanduslikult võiks olla vabadus, et saaks hingata, see on see, mille nimel praegu tööd teha."

Muusika tegemise juures naudib Valter kõige enam seda, mis toimub prooviruumis. "Lavashow on muidugi väga äge, aga kui ma ei naudiks nii väga seda, mis toimub prooviruumis, siis ma ei viitsiks seda nii väga teha, sest seal kulub tunde ja tunde."

