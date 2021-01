Ivo Linna: Jaak Joala monument jätab odava kitši mulje

Muusik Ivo Linna kommenteeris Saarte Hääles , et Viljandisse püstitatud monument pole mälestusmärk, mida Jaak Joala väärinuks, vaid pigem on see odav tilulilu.

"Viljandisse püstitatud monumendi tase on aga allapoole vööd, minu jaoks on see odav, üle nurga tehtud ameerikalik tilulilu," kinnitas Ivo Linna ja lisas, et mälestusmärk on kui plinkivate värviliste tulukestega ja katkematu muusikaga tivoli- või laadaatraktsioon. "See peaks vist rahvast meelitama, aga arvan, et inimesed, kes Jaak Joalast lugu pidasid, ei tule seda vaatama, seega mõistan väga hästi neid inimesi, kes selle monumendi vastu allkirju kogusid."

Linna arvates on jätab monument odava kitši mulje. "Isegi mälestustahvel kusagil seinal, bareljeef, juures näiteks kiri "Siin sündis Jaak Joala", oleks olnud väärikas lahendus, praegune monument ei ole väärikas," rõhutas ta.