Vokaalansambel Greip avaldas uue loo "Marutuul"

Rõigase sõnul oli ta suur soov bänd juubeliaastaks taaselustada ja seda millegi märgilisega. Tema sõnul võib "Marutuult" pidada isegi "Vihma loitsu" mõtteliseks jätkuks. "On ju teada, et loodustemaatika on Eesti rahvapärimuses väga olulisel kohal ja ehkki uue loo puhul on tegemist originaalloominguga, on meie bändi folgilikku tausta arvestades selline ideeline sild kõnekas," tõdes ta.

Sõnade autor Aapo Ilves jääb oma lüürikat kommenteerides salapäraseks. "Vaatasin Greipi nagu skulptor marmorikamakat ja pehmeid mänguloomi ei paistnud kusagilt, selles koosluses tundus midagi palju stiihilisemat olevat," sõnas ta.

Värskele singlile valmis ka muusikavideo, mille režissöör on Karl-Jonatan Karits: