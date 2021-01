David Attenborough loobus Instagrami kasutamisest

Loodusteadlane David Attenborough teatas, et ei kavatse enam oma Instagrami kontosse logida ega sinna pilte postitada.

"Ma olen nii vana, et ei harju enam kõikide nende uue meedia platvormidega ära. Aga mind veendi Instagrami kasutama, et edastada sõnumit loodushoiust- ja kaitsest. Nii et mõnda aega ma kasutasin Instagrami küll, aga enam mitte. Enam ma seal ei tegutse ja ei kavatse sinna ka naasta," vahendab Independent Attenboroughi öeldut.

Loodusteadlane liitus Instagramiga möödunud aasta augustis ning purustas Jennifer Anistoni rekordi, kogudes Instagrami värskele kontole kõige kiiremini miljon jälgijat. Seitsmekohalise jälgijate arvu saavutas ta nelja tunni ja 44 minutiga.

Novembris ületas Attenborough' rekordi aga "Harry Potterist" tuntud näitleja Rupert Grint, kes sai miljon jälgijat kokku nelja tunni ja ühe minutiga.

Oma viimase Instagrami postituse tegi Attenborough üheksa nädalat tagasi.