"EnsV" naljad sünnivad meeskonnatööna: kogu tiim peab laginal naerma

Sarja "EnsV" produtsent Maarek Toompere ja stsenarist Piret Jaaks tõdesid mõlemad, et naljade kirjutamine on vaevanõudev töö ja nende välja mõtlemisse panustab kogu meeskond.

"Siin on ikkagi terve loominguline tiim, kes istub maha ja hakkab mõtlema seda nalja välja ja siis me arendame seda nii kaua, kuni viimse liikmeni me oleme kõik ühel nõul, et see on hea nali ja see töötab," rääkis Toompere "Vikerhommikus" ja lisas, et sarnaselt töötavad ka teiste naljasaadete tegijad.

Jaaksi sõnul on sellised töökoosolekud alati väga lõbusad ja naerda saab palju.

"Minu jaoks on kõige suurem indikaator, see kui tuleb mingi säde sealt ja kõik korraga naeravad. Siis on selge, et see on asi, mida me alles hoiame ja mis läheb sisse," selgitas Jaaks. "Kui see ei ole see nali, kus me kõik laginal naerame, siis see ei lähe sisse. See on meie indikaator," lisas ta.

Nalju põrgatatakse tihti ka edasi-tagasi ning naljade temaatika puhul peab ettevaatlik olema.

"Kõige tähtsam on see, et sa pead oma publikut ja vaatajat armastama. Sa ei tohi põhimõtteliselt kedagi solvata. Sa pead sellise universaalse nalja välja mõtlema, mis läheks kõigile korda ja et keegi ei tunneks end erakordselt halvasti või puudutanuna," sõnas Toompere ja lisas, et seetõttu tasub nalja teha üldinimlikel ja universaalsetel teemadel, millega inimesed samastuda saavad.

Tihti saab nali tõuke aga ka ühiskonnas aset leidvatest sündmustest.

"Nali peab adopteeruma ajaga. Nali ei ole selline asi, et see on nüüd kuskil kivisse raiutud kümme või 20 või 50 aastat tagasi ja siis me esitame seda järgmised kümme või 20 või 50 aastat. Nali on just selline asi, et ta sünnib ka tänapäeva kontekstis kogu aeg. Kui ongi sensitiivsed teemad, siis nali peab võtma järele sellega. Ei tohigi minna liiga pööraseks selle teemaga ega tõesti suruda midagi, mis ei ole aktuaalne või mis ei ole praegu moes," ütles Jaaks.

Nalja õnnestumine sõltub suuresti ka sellest, kuidas näitleja teksti esitab. Toompere sõnul on aeg-ajalt näha, et näitlejale talle kirjutatud nali ei meeldi ja nii kaotab nali ka oma naljakuse. Ka Jaaks nõustus, et näitlejal on nalja õnnestumisel suur roll.

"Minu hinnangul näitleja saab sellele naljale väga palju juurde anda. Just see, kuidas ta mängib ja ka see, et ühte ja sama teksti saab mängida sajal erineval moel," tõdes Jaaks.

Kui varem võeti sarja tegemisel šnitti ka teistest sarjadest, siis enam seda ei tehta.

"Eks algus oli ikka üle kivide ja kändude. esimesed kaks hooaega minu hinnangul kõige ägedamad ei olnud," sõnas Toompere ja lisas, et nüüd on sari juba nii kaua jooksnud ja tegelaskujud inimestele tuttavaks saanud, et ainuüksi Illari ekraanil nägemine ajab juba televaatajad naerma.