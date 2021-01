"Eesti Muusikaauhinnad on Eesti suurim muusikasündmus, seetõttu hindan väga kõrgelt, et ka rasketel aegadel saavad muusikud tähelepanu ja üritust ei jäeta ära," kommenteeris Vilgats.

Kaire Vilgats ja Dagmar Oja on koos esinenud 22 aastat, ent nüüd on neil esimene kord koos õhtut juhtida.

"Oleme Vilgatsiga muusikaauhindade galal varem laulnud küll, ent ühegi kategooria nominatsiooni me sobitunud ei ole. Kui tuli pakkumine juhtida selleaastast galat, oli üllatus suur. Tohutu au on seda teha," ütles Oja.

Vilgats lisas, et õhtu juhtimine on aukartust äratav amet, aga kui seda üldse kellegagi koos teha, siis loomulikult Ojaga.

"Meie eesmärk on, et see gala oleks täis elurõõmu ja Eesti muusika tähistamist. Ma olen 100 protsenti kindel, et teeme sellest väga lustaka õhtu. Olenemata rasketest aegadest peab meelelahutus olema ja jääma," sõnas Vilgats.

Eesti fonogrammitootjate ühingu juhatuse liige Danel Pandre sõnul oli möödunud aasta muusika mõistes väga hea.

"Ilmus üle 150 albumi ning sadu singleid. Muusika on ajast aega andnud inimestele jõudu ja lootust, lahendamaks ka kõige keerulisemaid aegu ning olukordi," lausus Pandre.

Eesti Muusikaauhinnad 2021 teleülekanne toimub 28. jaanuaril. Kokku jagatakse Eesti muusikamaailma ihaldatumaid auhindu 18 kategoorias ning muusikalisel telesõul esineb mitmeid armastatud artiste.