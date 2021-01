Lisaks raadios saatejuhina uute artistide toetamisele on Maarja Merivoo-Parro nii Eesti kui ka Ameerika underground'is ise muusikaga tegelenud ning tema osalusel loodu on leidnud kõlapinda, ilma et kuulajad teaksid seda temaga seostada. Nüüd on Maarja otsustanud tulla välja iseseisva artistina ning oma publikule silma vaadata.

"Elu tundus liiga lühike, et mitte avameelselt mängida seda muusikat, mis mu peas kõlab. Mul on palju ideid ja kavatsen edaspidigi juhinduda põhimõttest, mille toel debüüt "Love The Door" valmis: muusikas tuleb teha just seda, mis parasjagu õige tundub," rääkis Maarja.

Loo masterdas Agnes Obeli masterdaja Martin Englert.