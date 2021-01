Merle Jääger: setude talsipühade traditsioonid on endiselt levinud

"Mingisugused traditsioonid on ikka samad nagu omal ajal. Näiteks ristide tegemine – see on muidu kolmekuningapäeval ka muudel eestlastel –, võtad uste ja akende pealt vanad kaitseristid maha ja siis teed uste ja akende kohale uued märgid. Tänapäeval tehakse neid kaitseriste ka tele- ja arvutiekraanide ülemisse serva, sest ka need on nagu uksed või aknad või väravad, kust võib igasugune kuri sisse tulla," rääkis Jääger "Vikerhommikus" ja lisas, et ristid joonistatakse kas söe või hariliku pliiatsiga.

Levinud on aga ka hõbedavee tegemine, mis tähendab, et vette pannakse hõbedast kaelaehe, mida seal terve öö hoitakse.

"Hommikul siis terve pere peseb selle veega silmi," ütles Jääger.

Talsipühadel on kombeks ka külas käia, laulda ja mänge mängida. Näiteks on levinud ringmäng Mõrsja kooletamine, mida saadab ka lauluviis.

"Alguses lauldakse hästi kurvalt, et kuidas ema on surnud ja isa on surnud, onu ja tädi on surnud, kõrge kosilane on surnud ja siis see tüdruk hakkab sal madalaks vajuma. Kui ta lõpuks täitsa kükki, peaaegu vastu maad on vajunud, siis muutub laul rõõmsaks, et tõuse üles, mõrsja, su ema on elus, su isa on elus, onu ja tädi on elus, kõrge kosilane on ka elus," kirjeldas Jääger ja lisas, et laulu lõpuks on tüdruk uuesti püsti ja hakkab ka tantsima.

"Selle mängu kohta on arvatud, et see on ikkagi hästi vana mäng ja läheb sinna muinasaega välja," sõnas Jääger.

Toidud jäetakse ööseks lauale, sest siis on külla tulevatele hingedele midagi pakkuda. Laua otstele pannakse aga soola.

"Kui see sool on hommikuks ära lahustunud, siis tuleb halb elu ja aasta," ütles Jääger.