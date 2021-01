Sacha Baron Cohen teeb Borati rolliga lõpparve

Kasahstani ajakirjanikku Boratit kehastanud näitleja Sacha Baron Cohen teatas, et Borati aeg on läbi ja edaspidi ta selles rollis enam üles ei astu.

Eelmise aasta oktoobri lõpus, veidi enne USA presidendivalimisi sai 2006. aasta komöödia "Borat" järjefilmi, millega Cohen lootis edasi anda sõnumit, et Trumpi poolt ei tasu hääletada, kirjutab Consequence of Sound.

""Borat" ilmus Trumpi tõttu. Sellel filmil oli eesmärk, aga selle uuesti tegemisel ma ühtegi eesmärki ei näe. Nii et Borat on nüüd sahtlis luku taga," ütles Cohen, kes tegelikult ka pärast esimese filmi tegemist arvas, et uut filmi Borati tegelaskujuga teha ei anna, sest filmi tegemisel on oluline üllatuselement.

Esimeses filmis näidatud inimesed arvasid, et nad räägivad ajakirjanikuga ja olid seetõttu nõus jagama oma seisukohti nii rassismi, naistevihkamise kui ka juudivastasuse teemadel. Film kujunes aga kiiresti hitiks, mis pani Coheni arvama, et uue filmi puhul oleks üllatuselement kadunud ja film ei toimiks enam nii hästi.

Trumpi võimule tulek pani teda aga vaikselt meelt muutma ja 2018. aastal alustas Cohen satiirisarjaga "Who Is America?" ja astus Boratina üles ka saates "Jimmy Kimmel Live!". Selle käigus sai ta aru, et tegelikult on palju ka selliseid inimesi, kes Borati tegelaskujust teadlikud ei ole ja nii tekkis tal saabuvate valimiste valguses mõte uue filmi loomiseks.

"Ma tundsin, et demokraatia on ohus. Ma tundsin, et inimeste elud on ohus ja ma tundsin, et minu kohustus on see film valmis teha. Film pidi algselt rääkima Trumpi ja tema toetamise ohtlikkusest. Ka koroonapandeemia näitas hästi, et Trumpi valedel ja vandenõuteooriatel võib olla surmav mõju," sõnas Cohen.