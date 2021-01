ETV2-s alustab Prantsuse põnevussari "Salateenistus"

Sarja tegevus hargneb lahti Prantsuse salateenistuse eriüksuses koondnimega Büroo.

Büroo saadab üle kogu maailma kriise lahendama oma agendid, kes koguvad luureinfot Prantsusmaa heaks ning elavad variidentiteete rakendades mitmete konfliktide sõlmpunktides.

2015. aastal alguse saanud sari on võitnud Prantsusmaa filmikriitikutelt mitmeid auhindu ning sarja tegevus on osalt inspireeritud tõsielusündmustest - Prantsuse julgeolekutöötajate ja diplomaatide kogemustest.

Esimeses osas naaseb Agent Malotru pärast kuueaastast salaoperatsiooni Pariisi ja hakkab treenima Marina Loiseau'd, Büroo tulevast agenti Iraanis. Alžeerias läheb samal ajal aga kaduma agent Tsüklon ja kogu Büroo asub teda otsima. Pariisi naasnud Malotru peab lisaks igapäevatööga kohanemisele hakkama saama ka oma eksabikaasa ja tütrega suhete (taas)loomisega, samal ajal taasavastades iseenda tõelist identiteeti, mida ta on pidanud kuus aastat varjama. Kogu olukorra muudab veelgi keerulisemaks tõsiasi, et Pariisis on ka Nadia, kes oli Malotru armastatu Damaskuses.

Kümneosaline sari on kahe osa kaupa ETV2 eetris neljapäeviti kell 21.30.