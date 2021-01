"Lahutus Eesti moodi" teine hooaeg viib peategelased uue terapeudi juurde

Esimeses hooajas leidsid sarja peategelased Laura ja Aksel (Liina Vahtrik ja Jan Uuspõld), et on aeg oma abielu lahutada. Selleks, et lahutus sujuvamalt läheks, otsustasid nad minna terapeudi juurde.

"Lahutusele oli vaja sellist raami ja siis tundus, et sellised teraapilised mängud võiks olla see võti. Kui ma pärast teada sain nendest tõelistest teraapia mängudest, siis selgus, et nad on ikkagi üsna sarnased. Võivad esmapilgul tunduda isegi üle võlli või sellised totakad, aga aitavad sõbralikult lahku kasvada," sõnas sarja stsenarist Martin Algus saates "Head saated iga päev".

Teise hooaja algul kavatseb hiljuti lahutanud paar aga uuesti abielluda.

"Teine hooaeg algabki sellega, et väga õnnelikud Aksel ja Laura planeerivad pulmi. Laura hakkab natuke kõhklema, et me oleme praegu nii õnnelikud ja et kuidas seda asja veel natuke kindlustada saaks. Siis ta veab Aksli ühe uue terapeudi juurde ja nad saavad uued ülesanded ja hakkavadki nende ülesannete toel pulmade poole liikuma," kirjeldas Algus.

Kuigi sarja uues hooajas helisevad pulmakellad, ei ole ka lahutuse teema kuhugi kadunud ning veidratel sündmustel pole otsa ega äärt.

Sarjast valmis möödunud aastal ka uusversioon, kus mängisid Läti näitlejad ja mis jõudis lätlaste tele-ekraanidele. Algusel oli selle üle vaid hea meel.

"Kasulik on anda kohalikele tegijatele võimalikult vabad käed ikkagi, et kuidas see asi võiks seal kohapeal toimida," sõnas ta ja lisas, et sari võeti seal väga hästi vastu.

Ka Eesti publikult on Algus palju positiivset tagasisidet saanud. Näiteks on sarnases olukorras olnud inimesed öelnud, et lugu läks neile korda ja eriti meeldis neile südamlikukm pool, kus üritati suhte parandamisega tegeleda.

"Lahutus Eesti moodi" on ETV eetris reedeti kell 20.00.