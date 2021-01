Majorlilkween avaldas uue singli "Venom"

"Koroona ajal tegelesin palju muusikaga ja mul valmis mixtape "Prada Princess", mis ilmub sel suvel koos vingete visuaalidega. Samuti on mul olnud võimalus teha koostööd USA räppari Bodega Bamziga, kellega koos valmis mu nüüd ilmuv singel "Venom,"," võttis muusik eelmisel aastal tehtu kokku.

Bodega Bamz on räppar ja näitleja, kes on teinud koostööd A$ap Fergi ja Tekashi 6ix9ine'iga, andnud välja kolm albumit ning osalenud mitmes filmis ja teleseriaalis.

"Venom sündis väga orgaaniliselt peale New York streetwear brändi Kidsuper moe-show'd, millest mina ja Alex mõlemad osa võtsime. Show'lt saime väga ägeda elamuse ning läksime saadud energia ja inspiratsiooniga otsejoones stuudiosse. Kui produtsent mängis biiti, siis hakkasime mõlemad edasi-tagasi freestyle'ma ja nii lugu sündiski," sõnas Bodega Bamz.

Majorlilkweenil tekkis ühel hetkel aga tunne, et loost on midagi puudu.

"Googeldasin, et kust saab rentida madu ning sattusin firmasse New York Rent A Snake. Kui maole järele läksin, siis selgus, et tegemist on korraliku superstaar-roomajaga, kes on osalenud Britney Spearsi MTV VMA 2001 shows looga "I'm A Slave 4 U". Vahepeal oli tegelane, kelle Britney ristis Bananaks, päris kõvasti pikkust ja kaalu juurde visanud nii, et kaasnäitlejaga oli päris tükk tegemist. Äge kokkusattumus on see, et ma isegi mainin Britney nime laulus, sest ta on minu jaoks ikooniline esineja," ütles Alex.