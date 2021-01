Grete Kuld Eesti Laulust: ma kindlasti ei lähe Taukarit üle trumpama

Kuld rääkis R2 "Hommikus!", et saatemeeskonna omavahelistes aruteludes jäi sobivate saatejuhtide osas sõelale just tema nimi. Otsustamiseks, kas pakkumine vastu võta või ei, kulus Kullal kaks päeva.

"Väga tore on selle karusselli peal olla. Ma juba tunnen, et ma olen mingi karuselli peale sattunud. Viimased päevad on olnud väga teguderohked ja tihedad. Natuke harjumatu väikse lapse kõrvalt niimoodi," sõnas Kuld Eesti Lauluga kaasnevat melu.

Ta lisas, et Taukar on jätnud täitmiseks suured kingad, mille jaoks tema jalad liiga väikesed on.

"Ma kindlasti ei lähe ühte Eesti kõige paremat ja professionaalsemat saatejuhti Karl-Erik Taukarit üle trumpama. Seda kindlasti ei maksa mult oodata ka. Need ootused oleksid liiga kõrged," tõdes Kuld.

Keeruliste ja ootamatute olukordade tekkides loodab Kuld enda sõnul eelkõige Niinemetsale, kes mõna naljaga ehk olukorra ära siluda oskab.

Saates tuli juttu ka lemmikutest eurolugudest ning Kuld tunnistas, et tema kõige lemmikum eurolaul on 2011. aasta Aserbaidžaani võidulugu "Running scared". "Superilus lugu mu meelest," ütles Kuld.

Eesti võidulugudest on ta lemmik aga 2010. aasta Malcolm Lincolni lugu "Siren". "See on hästi täiuslik lugu. Kui sa kuulad, siis seal on kõik asjad hästi paigas," sõnas Kuld.