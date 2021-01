The Weeknd jahmatab uues muusikavideos teistsuguse välimusega

The Weeknd avaldas loole "Save Your Tears" muusikavideo, mis pani fännid arutlema, kas muusik on ehk iluoperatsioonidel käinud.

Laulja nina on videos tavapärasest kitsam, põsesarnad teravamad ja huuled suuremad. Mehe näol on näha ka mitmeid arme, kirjutab New York Post.

Fännides tekitas jahmatavana mõjunud vaatepilt segadust, kas tegemist ongi The Weekndi uue välimusega või on videos siiski meigikunstnike abi kasutatud. Mõni võrdles teda isegi Michael Jacksoniga, kes samuti mitmeid iluopertasioone teha lasi.

Kuigi The Weeknd või ta esindajad muusiku välimuse kohta käivatele päringutele ei vastanud, öeldakse meigistuudio Prosthetic Renaissance esindaja Instagrami postituses, et tegemist on siiski meigi abil saavutatud tulemusega.

Muusikavideot saab näha siit: