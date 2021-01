Henrik Normann annab juubeliaasta puhul raamatu välja

"Kuna mina olen käinud väga paljudel juubelitel selle 30 aasta jooksul, mis ma olen esinenud, siis ma mõtlesin, et ma kutsun sellel aastal kogu Eesti rahva siis enda juubelile ja selle puhul valmistan praegu raamatut ette," sõnas Normann "Vikerhommikus".

Raamatu käsikiri on juba valmis ning praegu tegeletakse toimetamise ja kujundamisega. Ilmuma peaks teos märtsis ja selle pealkiri on "Tee nalja, Normann".

"Seda lauset on mulle öeldud miljon korda ja siis ma mõtlesin, et ma siis nüüd teen. Tegin raamatu ära, et siis ei pea enam ise lugema neid nalju ette, vaid saate kõik raamatust lugeda," ütles Normann ja lisas, et tegemist ei ole elulooraamatuga, vaid raamatuga, kus on kirjas meeldejäävad lood elust enesest.

"Kõik on puäntidega lood, lühikesed, lehekülg või poolteist maksimaalselt," selgitas Normann.

Näiteks meenutab ta raamatus seika, mil sarja "Vanad ja kobedad" võttegrupiga pausi ajal pirukaid ostma mindi. Normann võttis Maie riided poodi minnes seljast, kuid Milling jättis Valduri vuntsid siiski ette ning dressipüksid ja kummikud jalga.

"Poemüüja hõikas, kui ta nägi seda massi, kes poodi ilmus: "Kallikesed, minul seda kaardimakseterminali ei ole. Meil käib sularahas kõik." Kõik ütlesid, et ei ole hullu, meil on sularaha ja kõik ostsidki seal. Poemüüja oli nii ähmis, et nii palju inimesi, kõik pirukad saavad otsa. Lõpuks jõuab siis Milling ja ütleb: "Mina paluksin siis ka üks kapsapirukas, porgandipirukas ja siis ma võtan ka ühe selle limonaadi. Poemüüja sahmib, paneb kotti neid ja vaatab siis Millingule otsa ja ütleb: "Sina maksad kohe või panen vihikusse kirja?" Selliseid lugusid on see raamat täis," rääkis Normann.

Juubeli tähistamiseks on tal aga teisigi plaane. Näiteks plaanib ta suvel koos Maire Aunastega juubelituurile minna ning sügisel on Normannil kavas galakontsert.

"Selline juubeliaasta rõõm on minu sees," võttis Norman jutu kokku.

Saates rääkis ta aga ka naljasaadete tegemisest ja leidis, et selliseid saateid võiks Eestis rohkemgi olla. Normann ise hindab pigem intelligentset nalja ja tatipritsimisest lugu ei pea.

"Meie ühiskond on ühtepidi natuke hell. Selle sõnavabadusega on nüüd viimastel aegadel aina rohkem kinnistunud ka vastutus, kuidas sa selle sõnaga ringi käid. Kui siin mingi periood oli, et mida sülg suhu tõi, kõik oli naljakas, kõik oli lubatud, siis me tegelikult ka nägime, et see kõik on odav. Ta on nagu tuisune ilm, mis natuke pakub ägedat emotsiooni, aga tahaks, et ta läbi saaks või mööda läheks. Samamoodi on tatipritsmisega," tõdes Normann ja lisas, et kui nalja mõistmiseks peab natuke ka ridade vahelt lugema, kõnetab nali pikemat aega.

"Selle kohta öeldakse, et nali võiks olla intelligentne, mis sa ikka lahmid, sellist labasust on niigi palju," jätkas Normann ja lisas, et ropendamise naljad on vaid odav populaarsus ja nendega kaugele ei jõua.