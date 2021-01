deLULU avaldas uue singli "Safer Than Home"

Ansambli liikmete sõnust on singel suuresti inspireeritud ideest a house is not a home. Mõttest, et kodu ei ole hoone vaid pigem tunne, mida keegi võib pakkuda.

"See lugu on pisut r'n'b-likum ja soulilikum kui meie eelmine lugu "Animals", mis oli rohkem sarnane peavoolu popmuusikale," kommenteeris Tislar.

"Uue loo minimalistlik ja kurvameelne helikeel peaks hästi sobima praegusesse aega, kus on karge, päikeseta ilm ja pilkane pimedus, mis on tuttav kõikidele eestlastele,'" sõnas Paomets.

Tislar lisas, et peale melanhoolsuse on oluline leida sellest loost ka meditatiivne pool, mida saaks kasutada näiteks ise millegi uue loomisel.

Marjamaa võrdleb aga lugu pika jalutuskäiguga, mis võimaldab meil teha ühe kiire rännaku vaatamaks iseenda sisse.

Bändi teisele singlile on ilmunud ka režissöör Martin Randalu käe all valminud muusikavideo, kus peale Meelis Lusmäe valgusinstallatsiooni on läbiv sümbol kollane eluliin. Video kulminatsioon on bändiliikmete liinide ristumine, mis vihjab loodud sõprussidemetele ja muusikalisele ühiselule.