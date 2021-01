Kim Kardashian ja Kanye West lahutavad abielu

Mitmed allikad ütlesid väljaandele Page Six, et paari abielu on juba pikalt lõpu äärel olnud. Nüüd pöördus Kardashian lahutusadvokaadi Laura Wasseri poole ja lahutuse osas on alanud läbirääkimised.

Lahutusele vihjas West ka juulis, mil kirjutas Twitteris: "Ma olen üritanud lahutust saada sellest ajast saati, kui Kim ja Meek Wardolfis [sic!] vanglareformi teemal kohtusid."

West kutsus oma ämma Kris Jennerit ka Kris Jong-Uniks ja väitis, et Kardashianid üritasid teda psühhiaatrilisele ravile sundida. Kardashian teatas seepeale, et Westil on bipolaarne häire ja palus meedial neid sel teemal mitte tülitada.

Kardashian ei ole pikka aega ka oma abielusõrmust kandnud ning möödunud jõulud veetis paar eraldi. Väidetavalt tekitab Kardashianite seltskond Westis ebamugavust ja ärritust ning mees ei taha nendega enam tegemist teha.

Tüdinud on aga ka Kardashian, kes soovib nüüd põhjalikumalt juuraõpingutele keskenduda.

Kardashian ja West abiellusid 2014. aastal ja neil on neli last: seitsmeaastane tütar North, viieaastane poeg Saint, kolmeaastane tütar Chicago ja üheaastane poeg Psalm.

Väljaande Page Six päringutele Kardashian ega West veel vastanud ei ole.