London Grammar avaldas uue singli "Lose Your Head"

Briti indie-pop bänd London Grammar avaldas peagi ilmuvalt albumilt kolmanda singli "Lose Your Head".

Loo produtsent on George Fitzgerald ning lugu jutustab naiselikkusest ja võimust, kirjutab NME.

"See on lugu suhetes võimu ja kontrolli haaramisest. Loo sõnad on üsna sünged, aga tahtsin lugu siiski optimistlikus võtmes teha," sõnas laulja Hannah Reid.

Loole valmis ka muusikavideo: