Eurovisioonifännidel on võimalus Islandi esindaja euroloos kaasa teha

Freyr pidi Eurovisioonil osalema ka möödunud aastal, ent kuna lauluvõistlus jäi ära, otsustas Island, et Freyr saab uue looga riiki esindada ka tänavu. Uus lugu ongi peagi valmis saamas, kuid nüüd vajab laulja fännide abi.

"Ma tahan, et loos oleks ka suur a cappella koori osa, aga mul ei ole praegu kuskilt ühtegi koori võtta. Nii et ma tahan, et teie oleksite selles kooris," sõnas muusik Twitterisse postitatud videos.

Frayr lõi Google drive'i kausta, kus on seitse erinevat heliklippi, kus ta näitab ette, mida fännid laulma peaksid. Saadetud klippidest pannakse kokku umbes 16-sekundiline kooriosa.

Kuigi varasematel aastatel poleks koori euroloos kasutamine võimalik olnud, siis tänavu on reegleid muudetud. Nimelt ei pea taustavokaalid enam Eurovisiooni laval otseesituses kõlama, vaid need võib ette salvestada. Endiselt kehtib piirang, et laval võib korraga olla kuni kuus inimest, kuid kuna taustalauljad enam lavale tulema ei pea, võib neid ettesalvestatud versioonis ükskõik kui palju olla.

I need your voice!

I'm putting together a choir for the @Eurovision 2021 song.

Here are the voices I will need:https://t.co/3kPNXWH8M8

Please send your audio files to gagnamagnidchoir@gmail.com

Deadline is January 11th

Thank you <3 pic.twitter.com/gvcNWE7xFz