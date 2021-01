ETV eetrisse jõuab uus draamasari "Meie"

Sari jutustab Petersenide pere suurest Euroopa-reisist, mis vaatamata pereisa hoolikalt ning põhjalikult tehtud plaanidest kipub viltu vedama veel enne, kui on reisile asutud.

Douglas ootab pikisilmi plaanitud perereisi, kuid enne ärasõitu teatab tema naine Connie, et tahab pärast 20-aastast abielu lahku minna. Ka perepoeg Albie on pesast välja lendamas. Ehkki perekond seisab lagunemise künnisel, otsustatakse ühine reis siiski ette võtta, kuna piletid on ostetud ja plaanid tehtud.

Sari põhineb David Nichollsi samanimelisel romaanil.

Sarja esimest hooaega saab juba vaadata ka Jupiteris.