Ivi Rausi alustas aastat uue singliga "See olengi mina"

"See olengi mina" muusika ja arranžeeringu on loonud Ivi Rausi. Teksti kirjutas Anneliis Kõiv, keda seob Ivi Rausiga enam kui paarikümne aastane sõprus. Kaasa teevad ka Tiit Pauluse Noore kitarristi preemia võitnud Karl Madis Pennar, multitalent Robert Rebane ja Eesti džässi lipulaev Ahto Abner.

"See on autobiograafiline lugu minust kui naisest, kelle elus on olnud pöördelisi hetki, sukeldumisi tundmatusse, iseenda kaotamist ja uuesti leidmist. "See olengi mina" viib kuulaja mõnusasse prantsuse stiilis kohvikusse, kus kõlab hea muusika, voolab kvaliteetne vein ja kus kohtab kauneid inimesi, kes on tulvil elu," sõnas Rausi.

"Ivi on kontrastide rohke. Ta on minu jaoks sinisilmne realist, diivana sädelev lihtne tüdruk, kes on läbi elu mind suutnud üllatada oma erinevates äärmustes. Võtsin siis sõnapintsli, et maalida portree, mis avaks kuulajale Ivi loomust," ütles Kõiv.

Ivi Rausi on laulja-muusik, kes tegutseb muusikamaastikul juba aastaid. Oma karjääri jooksul on ta välja andnud viis albumit, millest kaks on omaloomingulised: "KummaLiine Kleit" (2012) ja "2+2 on 2" (2015). Kolm viimast albumit "Aitäh, Valter Ojakäär!" (2018), "Aitäh, Kustas Kikerpuu!" (2018) ja "Aitäh, Uno Naissoo!" (2019) on lauljatar pühendanud Eesti kullafondi kuuluvate heliloojate loomingu taasavastamisele.