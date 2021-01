Suri Bondi-tüdruk Tanya Roberts

Meie seast lahkus 65-aastasena näitleja Tanya Roberts (15.10.1955-03.01.2021), kelle tuntumate rollide hulka kuuluvad nn Bondi-tüdruku kehastamine filmis "A View To Kill" ning osatäitmine komöödiasarjas "That '70's Show".

Enne filmitööstusesse jõudmist töötas Tanya Roberts modellina ning lõi kaasa telereklaamides, vahendas The Hollywood Reporter. Oma esimese filmirolli tegi ta 1975. aastal õudusfilmis "Forced Entry". Karjääri algul oligi ta tuntud pigem kultusfilmidest, nende hulgas näiteks komöödia "Racquet" (1977), fantaasiafilm "The Beastmaster" (1982) ja seiklusfilm "Sheena: Queen of the Jungle" (1984).

Robertsi karjääri suurimaks filmirolliks jäi 1985. aastal valminud Bondi-film "A View To Kill"; kus ta kehastas Ameerika geoloogi Stacey Suttonit. Hilisematest filmitöödest on tuntud ka näiteks komöödia "Body Slam" (1987) ja erootiline triller "Night Eyes" (1990).

Filmide kõrval lõi Roberts kaasa ka mitmes telesarjas. 1980. aastal vahetas ta välja näitleja Shelley Hacki ning osales seeläbi sarja "Charlie's Anges" viimases hooajas. Kõige pikaajalisem teletöö oli aga komöödiasari "That '70's Show", kus ta kehastas Midge Pinciottit.

Tanya Roberts kukkus ootamatult kokku 24. detsembril ning ta viidi Los Angeleses haiglasse. Surma põhjuseks ei peeta koroonaviirust, täpne põhjus on selgumas.