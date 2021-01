ERR-i sporditoimetuse liikmed hakkasid koos musitseerima

Esimest korda esineti koos suvel, mil ETV eetris oli "Öö TV" Tarmo Tiisleri pooltund.

"Tema on suurel määral selles süüdi, et meie siin neljakesi täna istume," sõnas Saarna saadet meenutades ja lisas, et sporditoimetuses on väga andekad ja mitmekülgsed inimesed ning tegelikult saaks bändi veel liikmeid võtta.

Koos musitseerimine on tulnud kasuks ka meeste omavahelises läbisaamises.

"Me oleme olnud olukorras, kus meil on mingid pingelised hetked. Neid ei ole küll väga tihti, aga ikka tuleb ette. Minu arust see on nii, et kui muusika kuskilt sellesse diskussiooni sisse tuleb, siis nee dpinged võetakse alati maha. See on ka mediteerimismeetod, et tööalaselt paremini läbi saada," ütles Vedru.

Saates kõlas sporditoimetuse kvarteti esituses ka kaks lugu.

"Rohelised niidud":

"Mootorsportlased on ikka julged":