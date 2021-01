Ott Lepland ja Kait Kall: möödunud aasta tõi tavapärasest teistsuguseid esinemisi

Laulja Ott Lepland ja näitleja Kait Kall rääksid saates "Hommik Anuga", et möödunud aasta tõi endaga tavapärasest teistsuguseid esinemisi. Näiteks tuli esineda nii veebi teel kui ka maske kandvale publikule.

Olgugi et veebiesinemistega harjumine võttis veidi aega, oli tegemist siiski huvitava kogemusega.

"Vahepeal inimesed lülitavad isegi mikri välja, nii et siis ei saa üldse aru – midagi ei kuule ja lihtsalt räägid ja räägid. Vahepeal lülitatakse pilt ka välja ja siis esinedki nii, et seal on ainult mingi nimi ees," rääkis Kall.

Ka Lepland nõustus, et veebikontsertide andmine on kohati kummaline.

"Üks pool ongi täpselt see, et sa ei saa mitte mingisugust reaktsiooni. Samamoodi istud, teed seal oma loo ära, aplausi ei tule – natuke nagu omaette räägid, kuigi inimesed ju kodus jälgivad ja kindlasti ka reageerivad," sõnas Lepland.

Samas leidis ta, et veebikontsertidel on tänu mugavusele ka oma võlu, sest näiteks ei pea enne ja pärast kontserti kuskile kaugele sõitma, vaid saab lihtsalt ühest toast teise liikuda.

Lisaks veebikontsertidele ja -etendustele on Lepland ja Kall esinenud ka maskides publikule. Kuigi mask katab inimeste suud ära, on Leplandi sõnul siiski võimalik aimata, mis emotsioon inimesi parajasti valdab.

"Komöödia puhul on muidugi natuke lihtsam võib olla sellest reaktsioonist aru saada. Kui teed midagi ära ja on haudvaikus, siis on väga halvasti ja kui midagigi tuleb, siis midagi vist vähemalt jõudis kohale," sõnas Kall.

Kui aga Anu Välba andis neile ülesande pilte vaadata ja silmade järgi ära arvata, mis emotsioone piltidel olevad inimesed tunnevad, leidsid mehed, et tegelikult see aimamine nii kerge ei olegi.