Miljonäriks saamisest loobunud Triin Kask: liigne kiindumus ettevõttesse viis läbipõlemiseni

Miljonäriks saamisest unistas Kask tegelikult juba 12-aastaselt.

"Kui ma esimest korda niimoodi eneseteadlikult sattusin Viru keskuse ette ja nägin seal kerjavaid inimesi, siis see oli minu jaoks šokk. Ma ei olnud Saaremaal sellist asja kunagi varem näinud. Ja siis ma mõtlesin, et kas tõesti on võimalik niimoodi lõpetada ja et järelikult selle vastand on miljonär. Et selleks, et mitte saada asotsiaaliks, ma pean saama miljonäriks. Sealt hakkas see mõtteviis pihta," rääkis Kask saates "Hommik Anuga".

Ta lisas, et toona tundus talle, et miljonäriks saamise nimel on vaja tegeleda pangandusega ja minna majandusteaduskonda rahandust õppima. Nii ta ka tegi, ent mõistis varsti, et see ei ole siiski päris tema jaoks ja tegelikult liiguvad suured rahad hoopis IT valdkonnas.

"Ma hakkasin mõtlema, et ma tahaks ikka teha mingit IT värki, aga kuidas ma teen – ma pole ju programmeerimist õppinud, IT-st ma ei tea mitte midagi, ma õppisin ju majandust," sõnas Kask.

Peagi lõi Kask aga oma esimese start-up'i. 2008. aastal parkimistrahvi saades tekkis tal mõte, et võiks olla GPS seade, mis saaks aru, kui auto on seisma jäänud ja seejärel automaatselt parkimistasu alustuse peale paneks. Kui auto taas liikuma hakkab, lõppeks ka parkimistasu jooksmine.

"See oli mu esimene start-up ja see läks mul ka aia taha. Ma olin vist ka rabe juht – ma ei osanud ikkagi juhtida ja ma ei osanud oma visiooni nii selgelt sõnastada tiimile. Meil ikkagi tekkis seal natuke kääre ja siis sai raha otsa – ma arvan, et suhteliselt tüüpiline, miks ettevõtted lõpetavad," rääkis Kask.

2015. aastal kohtus ta aga mobiilirakenduste arendajatega, kes ütlesid, et mobiilirakenduste arendamises on üks protsess, mis tuleb ära automatiseerida. Kask võttis väljakutse vastu ja nii sündiski Nevercode ning viie aasta pärast jõuti koos Google'iga toote lansseerimiseni.

"Me tegime selle lansseerimise ära. Ma arvan, et see oli minu karjääri üks tipphetki. Olla ikkagi koos tipparendajatega Google'ist ühel laval ja siis lansseerida väikse Tartu tiimi toodet – see oli hästi suur õnnestumine minu ja kogu tiimi jaoks. See jõudis mulle siis kohale, et tegelikult nüüd hakkab päris töö pihta," rääkis Kask ja lisas, et oli selleks hetkeks juba omadega nii läbi, et tundis, et ei suuda enam jätkata.

Ühel hetkel puhkes ta toidupoes endalegi arusaamata põhjusel nutma ja mõistis, et midagi on väga valesti. Veidi hiljem luges Kask ennast loos ära tundes artiklit naerusuisest depressioonsit ja otsustas psühhiaatri juurde minna. Selgus, et tal on ärevus- ja depressioonihäired.

"Ma sain aru, et okei, nüüd tuleb võtta üks pikem puhkus. Mõtlesin, et suvi tuleb, Google'iga leping allkirjastatud, kohe jõuame kasumlikuks, kõik läheb hästi. Meil oli veel viimane investeerimisring allkirjastamisel ja siis minu puhkuse esimesel päeval – see oli siis see päev, kui pidi tulema sellelt investorilt raha üle – nad ütlesid, et nad ei kanna seda raha. See tähendas seda, et puhkus oli tühistatud, ma pidin tagasi tööle minema ja motiveerima tiimi, et nad ilma palgata oleksid nõus need kuud ära töötama, mis enne Google'i rahavoogude peale tulemist töötada tuleb," meenutas Kask ja lisas, et sellises raskes olukorras peaks juht tiimi motiveerimiseks olema energiast pungil, kuid tema seda ei olnud. Nii otsustaski ta juhtimise ühele kolleegile üle anda ja rõõmu mujalt otsida.

"Ma leidsin selle rõõmu lõpuks iseendast, aga see tuli suure tööga," sõnas Kask ja lisas, et nüüd on ta aprillist saati justkui rõõmuseisundis elanud.

"Ma ikkagi mõtestasin selle sügavalt läbi, et üks põhjuseid, miks ma ikkagi nii tugevalt läbipõlesin, oli seesama kiindumus oma ettevõttesse. Ma kiindusin liigselt ära ja nüüd ma olen väga hoolas enda väljakutsete valikul, et ma ei teeks sama viga. Et ma oleks valmis selleks, et kui see asi peab hukkuma, siis ta hukub," ütles Kask ja lisas, et miljonäriks saamise võimalus ei ole tegelikult kuhugi kadunud, sest alati on võimalik mõne uue ideega lagedale tulla.