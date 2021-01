ERR Helsingis: legendaarne rokiklubi Tavastia sai 50-aastaseks

Tavastia on Soome rokiajaloos paik, kus on esinenud nii kodumaised staarid kui ka hulk maailmatähti. Seda on näha ka klubi kuulsatest tagaruumidest, mille seintele on oma jälje jätnud teiste hulgas Foo Fighters ja 50 Cent, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Soome suurematest nimedest on lavalt läbi käinud aga kõik, kes midagi ka on.

Tavastia värskel programmijuhil Mikko Merimaal, klubi omaaegse looja Juhani Merimaa lapselapsel, olid juubeliaastaks suured plaanid, kuid koroonaviirus lennutas need suuresti vastu taevast. Eelmise aasta rekordilise 450 esinemise asemel leidis aset vaid sadakond.

"Ajaloo käigus on muidugi olnud veel raskemaid aastaid. Isegi üks pankrot 1990. aastate algul," ütles Merimaa.

Tavastia trumbiks peab Merimaa head asukohta Helsingi kesklinnas. Klubi on praeguseks pea ainus omataoline selles piirkonnas.

Noor mees usub tulevikku ning kavatseb algaval aastal Tavastia 51. sünnipäeva seda suurejoonelisemalt tähistada.

"Praegusest seisust on võimalik vaid tõusta, mis on ju positiivne," ütles Merimaa.