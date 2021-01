Sarjast "Kontor" avaldati seninägemata naljasketš

Telesarja "Kontor" ("The Office") tegijad avaldasid sarjast seninägemata sketši, et tähistada sarja Peacock voogedastusplatvormile jõudmist.

Klipp on inspireeritud "Matrixist" ning Jim (John Krasinski) ja Pam (Jenna Fischer) üritavad panna Dwighti (Rainn Wilson) uskuma, et tal inimkonna päästmiseks on tal võimalus ühineda salajase organisatsiooniga, kirjutab CNN.

Otsustamiseks peab Dwight kahe tableti vahel valima.

"Kontor" oli NBC eetris 2005–2013 ning võitis selle aja jooksul viis Emmyt.