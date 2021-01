ETV2 uus reisisaade "Namaste" viib televaatajad Indiasse

Saatesarjas seiklejad on teleekraanilt tuttavad juba varemgi. Indiat tutvustavad televaatajatele ETV ilmateadustaja Ott Nool, näitleja Karl Robert Saaremäe ja Draamateatri näitleja Christopher Rajaveer.

Reisi vedaja ja saate autori Ott Noole sõnul on India võimeline üllatama ka palju reisinud inimest. Olles üksinda seljakotiga kogu Kagu-Aasia läbi reisinud, ei osanud Ott uskuda, et uuel riigil võib olla nii palju pakkuda.

"Tihti said seiklused alguse juba enne, kui jõudsime hotelli uksest väljuda ning ei pidanud palju vaeva nägema, et leida oma reisiteel kohalik inimene, kes lahkelt viis meid enda juurde või tutvustas Indiale iseäralikke tavasid ja kombeid," rääkis Nool ja lisas, et kui üldiselt ta ühte kohta mitu korda külastada ei taha, siis Indiasse tasuks kordusreisile minna küll.

Christopher Rajaveere sõnul on ränduriverega sündinud inimestel praegusel ajal ohtlik oma reisikirge boikottida. Neile, kellele on just rändamine vaimseks arenguks ülioluline, soovitab ta kodus kanda vahel kummalisi reisidelt ostetud riideid või ehteid, tellida või teha toite mõnest teisest kultuurist, tantsida kodus mõne pala järgi, mis viib meeled igatsetud riiki, teha tulevikuks reisiplaane ja vaadata reisisaateid.

Sarja avaosas tuleb reisiseltskonnal kohaneda suurlinna New Delhi ilude ja valudega. Teises osas jätab reisiseltskond kärarikka New Delhiga hüvasti ja teeb tutvust joogapealinna Rishikeshiga. Kolmandas osas liiguvad reisisellid aga pühasse ja salapärasesse Varanasi linna.

Esimene osa on eetris 2. jaanuaril kell 21.30 ETV2-s.