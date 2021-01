Rokkbänd Foo Fighters tähistab uut aastat uue looga "No Son of Mine".

Tegemist on teise looga bändi peagi ilmuvalt albumilt "Medicine at Midnight", kirjutab Consequence of Sound.

Esimene albumil kõlav lugu on "Shame Shame", mis ilmus novembris.

Bändi eelmine album ilmus 2017. aastal.