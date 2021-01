Jupiter soovitab: kodumaine mängufilm "Võta või jäta"

Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks valminud mängufilm "Võta või jäta" on lugu Erikust ja tema isaks kasvamise teekonnast. Ühel unisel laupäevahommikul saab 30-aastane ehitaja Erik jalustrabava uudise: endine tüdruksõber Moonika, keda mees pole pool aastat näinudki, on just lapse sünnitanud. Tüdruku. Naine ise pole emaduseks valmis ja kui mees last endale ei taha, läheb tüdrukuke lapsendamisele. Võta või jäta!

Traagiline ja kohati koomiline lugu näitab ehedalt, kuidas üksinda vastsündinud eest vastutama jäävast tavalisest eesti mehest saab igapäevaelu kangelane, Superman, kes on oma isaduse eest valmis küünte ja hammastega võitlema.

Osades Reimo Sagor, Nora Altrov, Emily Viikman, Liis Lass, Adeele Sepp, Epp Eespäev, Andres Mähar, Egon Nuter, Mait Malmsten. Stsenarist ja režissöör Liina Trishkina-Vanhatalo, produtsent Ivo Felt.

Vaata filmi kanalist Jupiter.err.ee.