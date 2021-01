Vene AK toimetusel valmis koos Ruslan PX-iga uudisteteemaline laul

Laulu kirjutas sporditoimetaja Igor Saveljev. "Tahtsime murda tavapärast "Aktuaalse kaamera" töörutiini," rääkis Saveljev ERR-i venekeelsele uudisteportaalile.

"Laul sündis mõne tunniga," selgitas Saveljev. Algselt oli lugu mõeldud ajakirjanikele mitmel häälel laulmiseks, kuid lõpuks otsustati kaasata ka professionaalne muusik. "Ausalt öeldes ma tõesti ei uskunud, et kellelegi võiks see lugu korda minna ning see oli väga ootamatu ja meeldiv, et kolleegid mind toetasid ja soovisid seda esitada," lisas ta.

Ruslan PX ja Igor Saveljev Autor/allikas: Vladislava Snurnikova/ERR

Lisaks Ruslan PX-ile ja Saveljevile lõid laulus kaasa Dmitri Kulikov, Ksenia Repson-Deforge, Julia Leva, Jevgenia Volohhonskaja, Alexandra Männart, Leonid Ljutskevitš ja Taissia Dmitrieva.