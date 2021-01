Tomi Rahula: Gretel on olemas kõik, mida saatejuhilt ootasime

Aasta tagasi sai Eesti Laulu saatejuhina tuleristsed Tõnis Niinemets, tänavu astub esmakordselt saatejuhina Eesti suurima muusikasündmuse lavale Grete Kuld.



"Üllatused käivad Eesti Laulu juurde ja sellise uudisega on hea uut aastat alustada," rõõmustas Eesti Laulu peaprodutsent Tomi Rahula. "Grete on ääretult professionaalne ja inimesena väga meeldiv. Tal on olemas kõik see, mida uuelt saatejuhilt ootasime – kogemused teletöö, muusika ja näitlemise vallas ning hea klapp Tõnisega. Usun, et selline saatejuhtide paar toob meeldivat särtsu Eesti Laul 2021 saatele."



Eesti Laulu juhtimine on Grete Kullale ja Tõnis Niinemetsale esimene koostööprojekt. Vaatajate ette astub tandem kolmel korral, alustades esimese poolfinaaliga 18. veebruaril.



Kui viimastel aastatel on Eesti Laulu poolfinaalid toimunud Tartus suure publiku ees, siis tänavu naaseb lauluvõistlus telestuudiosse. "Oleme saanud palju head tagasisidet poolfinaalidesse jõudnud laulude kohta. Ettevalmistused saadeteks käivad ja kinnitan, et artistid võtavad võistlust väga tõsiselt ning planeeritud lava-show'd tulevad vägevad. Kindlasti jätkub meil materjali ka igasugusteks üllatusteks," lisas Rahula.



Eesti Laul 2021 poolfinaalid toimuvad 18. ja 20. veebruaril, konkursi võitja selgub finaalis 6. märtsil.