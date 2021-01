Jupiter soovitab: Mart Sanderi kõhedust tekitavad muinaslood

Rahvusringhäälingu veebikanal Jupiter.err.ee alustab uut aastat esilinastusega! 1. jaanuarist on esmakordselt Jupiteri lehel vaatamiseks Mart Sanderi "Kõhedad muinaslood".

2019. aasta lõpul Eesti kinodes esilinastunud film "Kõhedad muinaslood" põhineb Mart Sanderi samanimelisel raamatul. Rahvusvaheliselt tunnustatud lühifilmidest koosnev antoloogia toob vaatajani kõhedaid lugusid minevikust ja tulevikust, armastusest ja hirmust, reaalsest ilmast ja teispoolsusest.

Deemonlik jutustaja esitab haaravas filmikeeles neli muinasjuttu täiskasvanuile:

* Loos "Tegelikult" ristuvad öises mahajäätud hotellis kolme inimese teed, kes näikse jagavat nii minevikku kui olevikku.

* "Üksilduse allikas" räägib loo noorest külapoisist Hansust, kes armub salapärasesse hiieallikas elavasse näkki ning otsustab ta armastuse jõuga iidsest needusest päästa.

* Kolmas osa "Peiteaeg" on ulmesugemetega lugu kahest uurijast, kes üritavad jõuda selgusele Teise maailmasõja aegse natside uurimiskeskuse saladustes.

* Viimane novell "Kammerteener on süüdi" on musta huumoriga vürtsitatud agathachristielik mõrvalugu, kus kammerteenri osaks on paljastada õhtusöögi käigus mõrvarid.

Mängulises fantaasiafilmis osaleb suur hulk Eesti tippnäitlejaid, kelle seas on Ain Mäeots, Väino Puura, Lauri Pedaja, Merle Palmiste, Mart Müürisepp, Tanel Saar, Kadri Rämmeld jt.

Vaata filme kanalis Jupiter.err.ee.