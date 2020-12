"Särav aastavahetus ETV-s": saade "Klaver põõsas" tuli uues kuues eetrisse

Linna meenutas, et ta osales samuti omal ajal saates ning laulis Black Velveti laulu "17", mis oli sel ajal tema lemmiklugu.

Saatekülalised pidid aga ära arvama, millised tuntud inimesed mõnda populaarset laulu laulavad ning saatest pärit klipid mängiti uuesti ette.

Näiteks arvas Reikop kohe esimeste sekunditega ära, kui Ujuja Indrek Sei laulis laulu "Koputa".

"See on üliäge, need inimesed julgesid tulla laulma, see on lustiga tehtud," sõnas Välba klipi peale.

Linna arvas ära, et koos Vello Orumetsaga esitas laulu "Ämblikmees" tema vastas istuv Anne Veski.

"Vot see mul ei olnud tõesti meeles, Vello Orumets tuli mulle meelde, aga see, et Anne ka oli," ütles Reikop.

Samas tuli "Jamaika hällilaulu" esitanud naishäält mitu korda pakkuda, enne kui Välba arvas ära, et seda kandis ette näitleja Anne Veesaar.