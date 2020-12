Vaino koos oma vana klassivenna ja DJ-partneri Tambet Mummaga meenutasid, et muusikat tuli mängida kassettide pealt ning need tuli pliiatsi otsas õigesse kohta kerida, et soovitud laul mängima hakkaks.

Lisaks olid mehed esimesed, kes korraldasid ansamblile 2 Quick Start kontserdi, mis toimus Tallinna reaalkoolis.

Selle peale sõnas aga Lõbu, et ta suure tõenäosusega käis ise seda esinemist vaatamas.

Oluliseks osaks DJ-töö juures oli ka tervituste edastamine, sõnasid mehed.

"Siis võeti muusika vaiksemaks ja räägiti rahulikult, sest tervitus tähendas seda, et sealt tuli kolm või viis rubla," selgitas Vaino.